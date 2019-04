Fab Lab im Haus Esters : 3D-Druck von Spielzeug bis Schokolade

Krefeld Im Fabrikations-Labor (Fab Lab) im Haus Esters erlebten Besucher, was technisch heute schon alles möglich ist: eine Welt aus dem Computer. Sie kreierten Tiere, Büsten und sogar Schokopfannkuchen.

Fasziniert hören mehrere Besucher zu, wie Robert Reichert über seine Arbeit spricht. Ein Herr sitzt währenddessen auf einem Schemel. Regungslos lässt er sich von allen Seiten mit einer Kamera scannen. Auf dem Bildschirm eines Tablets entsteht ein Abbild seines Kopfes. Dieses dient dann als Bauplan für einen 3D-Drucker, der daraus eine Büste erstellen soll. Das dauert zwar lange, doch am folgenden Tag kann der Besucher sein dreidiemsionales Abbild abholen.

Wie er probieren viele Krefelder am Wochenende die Technik-Welt aus, die sich im Haus Esters präsentiert. In vier Bereichen stellen Experten hier die modernen Verfahren vor: 3D-Scanning, -Druck, Smarte Kleidung und 3D-Druck von Lebensmitteln.

Beim 3-D-Druck wird ein Material Schicht für Schicht aufgetragen und erhärtet dann. Als Werkstoff bietet sich jedes feste, verflüssigbare Material an. Das Prinzip ähnelt alten Tintenstrahldruckern , arbeitet aber in drei Dimensionen.

Reichert hat sich vor allem das Scannen dreidimensionaler Strukturen auf die Fahnen geschrieben. Er entwickelt Drohnen, die mit Kameras und Lasern Objekte vermessen. „Wir können Häuser scannen und als 3D-Objekte speichern. Per Laser beträgt die Auflösung einen Millimeter auf 30 Meter Entfernung. Der Handwerker kann so eine defekte Schindel sehen, vermessen und sofort bestellen. Aber es gibt viele andere Anwendungen. Beispielsweise an Weinbergen im Ökoanbau. Hier muss nach jedem Regen das ökologische Pflanzenschutzmittel neu versprüht werden. Dafür vermessen wir jede Woche den Berg und fliegen dann mit sehr großen Drohnen knapp über die Reben und versprühen die Mittel, die durch den Wind der Rotoren auch unter die Blätter gelangen“, erläutert er. Die Erstellung der Büsten ist nur eine weitere Möglichkeit, seine Arbeit zu nutzen.