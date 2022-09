Krefelder Traditionsveranstaltung : Hülser Bottermaat trotzt dem Regen

Foto: Fabian Kamp 12 Bilder Besucher trotzen dem Regen

Krefeld Wetter mies, Stimmung gut: Trotz Schauern und Krisenlage kamen zahlreiche Besucher. Nur das Kaufverhalten war diesmal zaghafter als in früheren Jahren.

Der Hülser Bottermaat am Wochenende fiel sprichwörtlich ins Wasser, denn fast über die gesamte Zeit fiel Regen aus tief hängenden Wolken. Die Hülser aber ließen sich von diesen Bedingungen nicht irritieren und sorgten dennoch für einen vergleichsweise guten Besuch. Ein Meer von Regenschirmen füllte den Marktplatz, die Krefelder Straße und den Kirmesplatz über weite Strecken. Die Stimmung war dessen ungeachtet gut.

„Als Hülser geht man zum Bottermaat, da gibt es kein Vertun. Das Wetter ist da egal. Wie heißt es: Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur falsche Kleidung“, sagt Steffi Thomaßen. Ihre Tochter Fine ist unterdessen eifrig dabei, zu schmieden. „Es macht Spaß, ich glaube ich mache hier einen Haken“, sagt die Sechsjährige, die am Stand von Norbert Gatz am Schmieden für Kinder teilnimmt und eifrig den Hammer schwingt. Gatz grinst. „Nein, das wird kein Haken, das wird ein Herz. Was soll ein Mädchen mit einem Haken“, fragt der Duisburger Schmied augenzwinkernd.

Insgesamt ist die Stimmung trotz des Wetters gut. Das bekräftigt auch Familie Steffens. Alle sind in dicke Regensachen gekleidet – ein Eis für jeden muss trotzdem sein. „Man muss dem Wetter auch trotzen. Wir wollten ohnehin raus, und der Bottermaat ist eine tolle Sache. Für uns war Daheimbleiben keine Option“, sagt Vater Jochen. Die Steffens kamen aus Oppum nach Hüls.

Einigermaßen zufrieden sind auch die Händler. „Es ist natürlich nicht so gut wie in den vergangenen Jahren. Bisher hatten wir immer Sonne, das ist jetzt schon eine neue Situation“, sagt Claudia Stümges. Die gebürtige Hülserin, die heute in Viersen lebt, ist seit über 20 Jahren beim Bottermaat dabei und freut sich, dass es die Veranstaltung endlich wieder gibt. „Die Frequenz ist gut, die Menschen lassen sich die Laune nicht vom Regen verderben. Eine generelle Kaufzurückhaltung ist aber spürbar. Die Menschen sind von Corona, Krieg und Inflation merklich verunsichert und sind mit Impulskäufen eher zurückhaltend“, sagt sie. Für sie ist das ein Problem, denn die oft lustigen oder „süßen“ Schilder, die sie verkauft, zählen nicht zu lebensnotwendigen Ausgaben.

Andrea Meinhold vom ACM Weinkontor in Hüls verkauft am Bottermaat weniger Wein als Gewürze und Feinkost. „Dieser Teil unserer Palette ist hier besser anzubieten. Würden wir Wein zur Verkostung anbieten, bräuchten wir auch eine Ausschanklizenz“, erklärt sie. Mit dem Besuch ist sie hochzufrieden. „Angesichts des Wetters war ein so guter Besuch nicht zu erwarten. Klar war es in der Vergangenheit bei besseren Bedingungen auch schon besser. Aber mit solchem Besuch hätte ich nicht gerechnet“, sagt sie. Entsprechend lautet ihre Bilanz: „Wir sind generell halbwegs, in Anbetracht der Umstände aber sehr zufrieden.“ Sie schließt: „Am Ende bleibt doch: Endlich wieder Bottermaat!“