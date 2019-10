Kunst in Krefeld : „On the road“ – Thema Reisen beim A-Gang

Krefeld Am Sonntag, 3. November, öffnen sich die Türen zu zwölf Ateliers und Kunst-Schauräumen zum 49. Mal. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert sind einige Künstler dabei. Diesmal zieht sich die Reise als roter Faden durch den Atelier-Rundgang.

Mauga ist immer unterwegs. Aber niemals ohne Skizzenblock. Was sie sieht, verarbeitet die Künstlerin mit Farbe und Zeichenstift. Von März bis Oktober hat sie fünf Reisen unternommen, die sich in ihren Bildern wiederfinden. Wer an den kommenden beiden Sonntagen, 3. und 10. November, ihr Atelier betritt, wird den Ostseehimmel entdecken, den die Abendsonne färbt, schlesische Landschaften, Fjordansichten oder Zeichnungen, die an Jack Kerouac erinnern, der „on the Road“ seine tiefsten Spuren hinterließ.In Maugas Atelier am Grönkesdyk haben die Künstler des 49. A-Gangs jetzt ihr Programm vorgestellt. Seit fast einem Vierteljahrhundert öffnen sie regelmäßig im Frühjahr und im Herbst die Türen zu ihren Ateliers. Das nächste Mal an den Sonntagen, 3. und 10. November. „Zum Konzept des A-Gangs gehört es, Gäste und neue Ateliers einzubeziehen und in einer künstlerischen Ausstellung unterschiedliche Denk- und Arbeitsweisen zu präsentieren“, erklärt Mauga.

Die gebürtige Polin, die mit vollem Namen Mauga Houba-Hausherr heißt, gehört zu den Initiatoren des Atelierrundgangs. Für die 49. Auflage hat sie nicht nur gemalte Ex- und Impressionen gehängt, sondern bietet auch „Unfertiges“ an, Bilder, „die noch leben“, weil die Leinwände noch nicht auf Keilrahmen gezogen sind. Das hat einen praktischen Hintergrund: Im November 2020 werden sie in einer Ausstellung in Norwegen gezeigt und sollen gerollt dorthin reisen. Aber als Work in Progress auf ein leiteratiges Gestell geheftet, haben sie eine ganz eigene Ästhetik. Reise, Bewegung und Licht sind der thematische rote Faden, der die zwölf Kunstadressen verbindet. Alle Adressen auf einen Blick:

Mauga zeigt neue Arbeiten unter dem Titel „Wenn einer eine Reise tut“. Ihr Gast ist Gudrun Schuster, die mit Skulpturen im Garten ihre Reiseerlebnisse aus Brasilien umgesetzt hat.

Michael Lauer, eigentlich für Farbexperimente bekannt, setzt seit einiger Zeit auf Schwarz-Weiß-Malerei und auch auf kleinere Formate. „Peinture et objet à la frontière“ nennt er seine Grenzgänge. Gastkünstler Karl Heinz Schicht bringt mit seinen gegenständlichen Arbeiten viel Farbe ins Atelier.

Bei Comickünstler Jari geht es bunt zu. Er zeigt „Bilder, die das Leben schrieb“. Seine Motive findet er in dem, was um ihn herum passiert – in direkter Nachbarschaft und in der Welt. Je trauriger das ist, desto farbiger malt er. „Schön wild bunt hier“ ist sein Thema.

Keramikerin Karin Habermann reizt es, Steinzeug und Porzellan zu verbinden und die Wirkung von Intarsien zu erzielen. Drei Gäste hat sie eingeladen: Dorothee Sprothen-Scheid, ebenfalls Keramikerin, lässt Eindrücke von Reisen in Reliefs aufscheinen – die Vegetation der Regenwälder ist mal plastisch sichtbar, oft aber abstrahiert; Peter Rademacher zeigt Stahlobkekte und Hansjörg Krehl schafft einen Querschnitt von Zeichnung, Malerei und Wandobjekten.

Die Malerin Sabine Liesefeld führt mit ihren Bildern an Tümpel, Teiche und Uferzonen.

Als „Die Luisen“ ist das Keramikatelier bekannt. Ruth Kirsch greift vom Reisethema die Bewegung auf und kreiert kleine, sich bewegende Körper, farbenfrohe Kopffüßler, Gefäße und Geschirr zum Gebauch. Und oft finden sich die Farben von Wald und blauem Meer in ihren Glasuren. Ihr Gast Birgit Röhlen arbeitet mit Papier und Skalpell. „Ich wll kein Material kaufen, sondern verwende, was ich habe“, sagt sie. Das sind zum Beispiel Verpackungsschachteln von Creme oder Zahnpasta, die sie „häutet“, bis die Aufdrucke nicht mehr zu erkennen sind und sich eine textile Struktur ergibt.

Im „Atelier Feuerfest“ arbeiten Rieke Hartwig und Antje Schwittmann-Schops. Bei ihnen leuchtet die Kunst. Hartwig schafft „Lichträume“: Keramikskulpturen beleuchtet sie von innen, schafft Ein- und Durchblicke, Bildplatten und „architektonisch angehauchte“ kleine Gefäße. Für ihre originellen Tierdarstellungen ist Schwittmann-Schops bekannt. Es gibt auch diesmal nicht Hund, Katze, Maus, sondern Exoten, Leuchtquallen, Vipernfische, deren Inneres leuchten kann, und Glühwürmchen. Goldschmiedin Martina Tetzlaff ist mit Unikaten – überwiegend aus Silber, Natur- und Halbedelsteinen zu Gast.

Regelmäßige A-Gänger nennen Christof Legdes „Kunstblätter“-Atelier scherzhaft „Kleine Niederlande“. Der Krefelder findet seine Motive meist am Nordseestarnd. Der Wechsel der Gezeiten, das Licht, das sich im Herbst an der See verändert, sind seine Motive; aber auch die „Giebeldächer von Amsterdam“.

Die Pförtnerloge der Fabrik Heeder ist seit einigen Jahren Teil des A-Gangs. Sie ist Ausstellungsfläche für die Arbeiten von Studierenden der Hochschule Niederrhein. Über die Kooperation mit Hochschule und Kulturbüro sind die A-Gang-Künstler froh: „Die meisten von uns haben an der heutigen HN studiert, in der Tradition von Bauhaus.“ Diesmal nutzt Caro Kather den Platz für großformatige Malerei, Zeichnungen und Plastiken. „Entweder-Oder-Erweiterungen“ heißt ihr Titel. Es ist eine Innenschau, weil sie festgestellt hat: „Die Polarisierung der Gesellschaft ist ein großes Thema. Aber ich neige nicht dazu.

Mit abstrakter Malerei konfrontiert Sabine Ehrle-Niederehe ihre Besucher. Ihre Bilder tragen keine Titel, sie entstehen intuitiv aus einer Stimmung heraus. Ihre kräftigen Farben stehen für Energie.

Hier hat Barbara Bismark ihre neue Schmuckwerkstatt eröffnet. „Die Schönheit der einfachen Dinge“ will sie zeigen. Pflanzenabgüsse und -kapseln in Silber geprägt oder Fundstücke wie Glas und Kiesel, die zum Schmuckunikat veredelt werden.

Mit abstrakten Meereslandschaft hat Sabine Gotzes ihr Atelier „Art Concept“ bestückt. Auf einem riesigen Patchwork-Teppich zeigt sie Insekten- und Meeresmotive aus Zeeland, jede Menge „Drama-Himmel“ über der See und Text-Elemente. Die meisten sie Gute-Laune-Bilder.