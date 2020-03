Künstler in Krefeld : Die Feuerfesten – seit 40 Jahren ein Gespann

Foto: Antje Schwittmann-Schops/Petra Diederichs 8 Bilder Zu Besuch im Atelier Feuerfest.

Krefeld Am Sonntag hätte der 50. A-Gang Besucher in die Ateliers gelockt. Die Jubiläumsausstellung ist abgesagt wegen der Pandemie. In einer Serie stellen wir die Künstler und ihre Werke vor. Diesmal geht es ins Atelier Feuerfest zu Rieke Hartwig und Antje Schwittmann-Schops.

Die Gottesanbeterin ist 41 Zentimeter lang. Das entspricht der Sitzfläche eines bequemen Stuhls. Die vier hinteren Beine halten sie am Boden, die beiden vorderen sind wie der blau-grün-gelb irisierende Körper der Sonne entgegen gestreckt. Nicht nur entomologisch Interessierte können dieser Riesenheuschrecke etwas abgewinnen. Der glatte Körper verlockt geradezu, hinzufassen. Auch den Rotfuchs, der nur unwesentlich größer ist, möchte man berühren – obwohl er kein weiches Fell hat. Der Tierpark im Atelier Feuerfest wird von Kreaturen bevölkert, die mehr den Gesetzen der Fantasie als der Natur entsprechen. Antje Schwittmann-Schops hat die Geschöpfe geschaffen, „aus Erde“ möchte man ganz selbstverständlich hinzufügen. Ein Schöpfungsakt aus Ton, jedes Tierchen mit eigenem Charakter. Die Keramikerin begeistert sich „für alles, was kreucht und fleucht“, sagt sie. Und das schließt kaum eine Spezies aus. Zurzeit versorgt sie im großen Garten obdachlose Igel. Auch diese possierlichen Tiere stehen ihr Modell.

Seit fast den 80er Jahren bildet Antje Schwittmann-Schops eine Ateliergemeinschaft mit Rieke Hartwig – zunächst unter dem Namen Klärwerk-Keramik, weil beide ihre Künstlerwerkstatt im alten Uerdinger Klärwerk hatten. Seit dem Umzug an die Inrather Straße firmieren sie unter Atelier Feuerfest. Kennengelernt haben sie sich während des Studiums an der FH Niederrhein (heute Hochschule Niederrhein), das beide mit dem Diplom als Keramik-Designerin abschlossen.

Seit ihrer Studienzeit arbeiten Rieke Hartwig und Antje Schwittmann-Schops als Ateliergemeinschaft.

www.atelierfeuerfest.de

Die eine arbeitet figürlich, die andere abstrakt – ein Gegensatz mit Inspirationspotenzial. Der künstlerische Faden, der die beiden verbindet, ist nicht auf den ersten Blick auszumachen. Noch am ehesten ist das Gefühl für harmonierende Farben und Materialqualität als Bindeglied zu erkennen. Denn Rieke Hartwig verzichtet selbst bei ihren keramischen Wandarbeiten und Lichtobjekten auf Gegenständlichkeit. Selbst wenn sie malt, ist die 1958 geborene Kranenburgerin Architektin. Sie arbeitet mit Formen und Farbflächen, die oft Spuren des Urmaterials und des Arbeitsprozesses offenbaren. Das verleiht den Objekten eine aus der Zeit genommene Besonderheit, die mit dem Ewigkeitsmoment des Materials „Erde“ spielt.

Fotografien von morbiden Gebäuden dienen der Künstlerin oft als Vorlage für ihre Wandreliefs und Bildplatten. Sie benutzt beim Arbeiten verschiedene keramische Drucktechniken und / oder sie integriert die Fotos in die Fläche. So wird eine Fotografie zur Keramik. Der flüchtige Moment, der mit der Kamera eingefangen ist, bekommt einen steinernen Hauch von Unvergänglichkeit. Arbeiten von Rieke Hartwig befinden sich in öffentlichen Sammlungen.

Das Triadische Ballett aus Steinzeug hat Antje Schwittmann-Schops nach dem Bauhaus-Vorbild von Oskar Schlemmer kreiert. Die tönernen, gesichtslosen Figuren wirken, als möchten sie zu tanzen beginnen. Foto: Antje Schwittmann-Schops/Petra Diederichs