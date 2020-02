Ehrenamt in Krefeld : Bei Schülerlotsen wird der Nachwuchs knapp

Krefeld Die steigende Zahl der Berufstätigen lässt immer weniger Raum für ein Ehrenamt morgens in der Früh.

In Hüls sorgen 83 Schülerlotsen dafür, dass die Grundschüler sicher in ihre Klassenzimmer kommen. Im gesamten Stadtgebiet ist die ehrenamtliche Sicherung von neun Straßenübergängen in diesem Ausmaß einzigartig. Trotz der beachtlichen Anzahl an Schülerlotsen wird es zunehmend schwieriger, neue Freiwillige zu finden. Auch eine engere Kooperation mit den Grundschulen, der Polizei und der städtischen Verwaltung halten die Wegwächter für erstrebenswert.