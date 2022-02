Angriff von Russland : Ukraine-Demo: Pfiffe für eine Rednerin

Krefeld Der Zuspruch war überraschend, die Kundgebung teils bewegend, teils kontrovers: Amnesty International hat mit Unterstützung aus dem Rat zu einer Kundgebung vor dem Rathaus aufgerufen. Es gab für eine Rednerin Pfiffe, weil sie indirekt der Nato eine Mitschuld am Krieg gab.

Gleich zum Auftakt folgte der erste Gänsehautmoment bei der Kundgebung auf dem Rathausplatz am Donnerstagabend. Sängerin Silja Steffestun-Gottschalk und Carl Wernecke stimmten gemeinsam den bekannten John-Lennon-Song „Imagine“ an. Die Teilnehmer sangen teils laut mit. Handgezählte fast 200 Personen waren trotz zu Beginn starken Regens, Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und eines eisigen Windes gekommen, um gemeinsam ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und für Frieden in Europa zu setzen. Bemerkenswert ist, dass die Veranstaltung erst am späten Nachmittag angemeldet und dazu aufgerufen wurde. Dass dennoch so viele Menschen kamen, die sogar dem widrigen Wetter trotzten, überraschte sogar die Veranstalter selbst.

Noch klarer in seinen Forderungen wurde David Adelmann, der ansonsten für Fridays for Future und die grüne Jugend aktiv ist. Er forderte viel härtere Sanktionen gegen Aggressor Russland. „Es kann nicht sein, dass gegen Vladimir Putin persönlich noch keine Sanktionen verhängt sind. Russland muss aus dem SWIFT-Abkommen, das den internationalen Zahlungsverkehr regelt, ausgeschlossen werden. Wir leben in Zeiten, in denen mehr Menschen in Autokratien als Demokratien leben. Umso mehr müssen wir Demokratien wie in der Ukraine, gegen Übergriffe von Autokraten verteidigen“, rief er in einer emotionalen Rede und mahnte: „Auf keinen Fall darf in einigen Wochen davon gesprochen werden, Grenzen gegen Flüchtlinge aus der Ukraine dicht zu machen.“