Krefeld : Dreidimensionale Graffiti rund um St. Josef

Krefeld Bei einem Workshop im Rahmen der Europäischen Jugendkunstschultage entwarfen Jugendliche Graffitikunst.

Stolz präsentieren die Jugendlichen ihre Kunstwerke: mit Graffiti gestaltete, mobile Installationen und Skulpturen aus Holz. Blätter von fiktiven Pflanzen stechen als Leitmotiv heraus. Sie sind an Holzkonstruktionen befestigt, die auf dem Platz stehen oder am Balkon hängen. Die Ausstellung „Graffiti mal anders“ steht am Ende eines Workshops der Bürgerinitiative „Rund um St. Josef“. Die Leitung übernahmen Graffiti-Künstler Christian Dünow und Kulturpädagogin Jennifer Schüßler.