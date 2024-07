Musikevent in der Krefelder City Tour de Ville - so wollen DJs die Stadt in Schwung bringen

„Tour de Ville heißt Stadttour - und so verstehen wir das“, sagt Goossens. Die Idee: Die Menschen sollen in der Stadt verschiedene Anziehungspunkte finden, an denen gefeiert und Musik gespielt wird. Die Stadttour beschränkt sich erst mal auf die City - auf Westwall, Lindenstraße und Schwertstraße. Im Gloriette, im Bistro Im Süden (das ehemalige Café Kosmopolit) und im Blauen Engel legen an diesem Tag DJs auf. „Die Strecke ist kompakt, die Leute können sie ablaufen“, sagt Jan Aretz. Er führt den „Engel“ und das „Gloriette“ - zwei Kultadressen, die sich nach Corona neu aufstellen. Das Gloriette ist wiedereröffnet worden. Im Engel, sagt Aretz, hat es „einen „Generationenwechsel bei den Gästen gebeben. Früher waren sie im Durchschnitt 40 Jahre alt, inzwischen liegt der Schnitt bei 30. Viele Ältere sind nach Corona weggeblieben.“ Aber nicht nur das Verhalten Älterer habe sich geändert. Auch Clubs beklagen, dass sie noch nicht wieder so viele feierfreudige junge Menschen besuchen wie vor der Pandemie. „Das liegt daran, dass es eine neue Generation gibt. Leute, die jetzt so Anfang 20 sind, haben das Ausgehen nicht gelernt. Aber sie haben Lust, wollen im Sommer raus und etwas erleben.“ Ob es drinnen wieder so wird wie früher, wisse derzeit niemand. „In den Clubs wurde es auch immer später“. Bei der Tour de Ville wird ab 17 Uhr gefeiert - ohne Eintritt und ohne Schwelle. Das sei auch der Erfolg von Eäte, Drenke, Danze (EDD). Und aus dem Team sind Yurika und Jasper mit an Bord.