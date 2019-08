Summerweek47 : Summer Week: Der DJ gibt den Beat vor

Im großen Finale der Summer Week begegneten sich Ben (oben) und Robozee (unten). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit den großen Battles endete am Wochenende das internationale Tanzfestival „summerweek’47“. Hunderte Tänzer traten in verschiedenen Kategorien an. Sie waren aus Frankreich, Belgien und vielen anderen Ländern nach Krefeld angereist. Bis zum aufsehenerregenden Finale blieb es spannend.

Von Taibe Akdeniz

Als wäre sein Körper direkt mit dem DJ-Pult verbunden, bewegt sich Robozees (alias Christos Zacharas) Körper mechanisch zur Musik. Spannung in jedem Muskel und völlige Konzentration zeichnen seinen Tanzstil aus. Die Zuschauer jubeln, als er wie vom Blitz getroffen zittert. Auch sein Gegner ist beeindruckt, und für eine Millisekunde verschwindet die Wettkampfatmosphäre, denn alle feiern den Künstler.

Internationale Tänzer und Dozenten haben sich jetzt zum sechsten Mal für das Tanzfestival „Summerweek’47“ der Krefelder Tanzschule „Area 47 Urban Dance Company“ getroffen. Eine Woche lang konnten Interessierte an verschiedenen Partys, Tanz und Fotoworkshops oder weiteren Angeboten wie Poetry Night und Open-Air-Kino teilnehmen. Das große Dance Battle in der Shedhalle und die Qualifikation für die Pariser Tanzveranstaltung „Fusion Concept“ waren am Wochenende das Highlight der Summerweek’47.

Info Dante Thomas bei der After-Show-Party Die Summer Week lief eine Woche lang und zog laut Veranstalter insgesamt etwa 1500 Interessierte an. Erfinder der Summer Week sind Majid Kessab und Mohamed Elkaddouri (Inhaber der Tanzschule) gemeinsam mit Marco Goncalves. Gaststar bei der After-Show-Party war der Sänger Dante Thomas („She’s Miss California“)

Von Jahr zu Jahr nehmen immer mehr Tänzer am „1 gegen 1“-Battle teil. Angemeldet waren sowohl erfahrene Tänzer als auch Neuanfänger. Der Beakdancer und Mitbegründer der Tanzschule, Mohamed Elkaddouri, erinnert sich an sein erstes Battle. „Früher habe ich die Breakdancer angehimmelt, sie waren für mich wie Außerirdische. Heute kommen sie auf unsere Veranstaltung und tanzen mit uns. Daran sieht man, Träume können wahr werden“, erzählt der Tänzer.

Das Besondere am Battle-System der Summerweek’47 sei das Freestyle-Konzept. Die Wettbewerber konnten sich für die vier Kategorien Hiphop, Breakdance, Popping und Krumping anmelden, mussten aber jeweils auch gegen Tänzer der anderen Kategorien antreten. „Die Halbfinalisten werden ausgelost und zufällig in Zweiergruppen eingeteilt. Das Team, das sich durchsetzt, wird im Finale wieder getrennt. So kann es sein, dass ein Hiphopper gegen einen Krumper antritt“, erklärt Elkaddouri die Regeln des Battles. Das Schwierige an der Sache sei, dass sich die Tänzer auf den Stil des anderen einlassen und spontan agieren müssen. Genauso spontan war auch die Musik im Finale. DJ Mofak spielte für die Teilnehmer live auf dem Klavier und stellte die Kandidaten mit seinen eigenen Beats vor neue Herausforderungen.

Das Lernen neuer Moves, sich von anderen inspirieren zu lassen und vor allem die Freude am Tanzen stand für die Akteure im Vordergrund. Für die Zwillinge Yarah und Norah Mukanga (13) und ihre Schwester Rosa (11) hat das Tanzen eine ganz persönliche Bedeutung: „Wir lieben es, zusammen auf der Bühne zu stehen. Wenn wir gemeinsam tanzen, herrscht eine ganz besondere Verbindung zwischen mir und meinen Schwestern“, beschreibt Norah.

Das war auf der Bühne deutlich zu erkennen. Norah und Yarah beeindruckten als eingespieltes Team. Synchron stiegen die Schwestern in die Moves der anderen ein und sorgten ordentlich für Stimmung. Die Geschwister haben reichlich Erfahrung. Sie traten unter anderem bereits in der US-amerikanischen Talkshow „The Ellen DeGeneres Show“ auf. Und jetzt gewannen sie in Krefeld das „2 gegen 2“-Kids-Battle der Summerweek’47.