Radtour gegen Depression : Mut machen im Kampf gegen Depression

Volker Heese und Lina Kirsch (v.l.) sind Teilnehmer der MUT-Tour. In Krefeld übernachtete die Gruppe im Alexianer-Krankenhaus. Der Smiley, den Kirsch vor das Gesicht hält, steht dafür, dass nicht jeder Betroffene sich offen zeigen kann oder will. Die Aktivisten sind mit Tandems unterwegs. . Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Menschen aus ganz Deutschland, Erkrankte, Angehörige und Gesunde, fahren derzeit mehrere tausend Kilometer mit dem Rad durch Deutschland, um in der MUT-Tour auf Depression aufmerksam und Betroffenen Mut zu machen.

Lina Kirsch ist eine hübsche, freundliche junge Frau. Lächelnd steht sie in der Runde und erzählt gemeinsam mit Volker Heese und Lydia Bauer über die Tour, die die drei derzeit machen. Was ein Außenstehender ihr nicht zuletzt durch das gewinnende Lächeln nicht ansehen kann: Sie leidet derzeit akut unter einer Depression. Heese und Bauer haben das bereits hinter sich. Sie waren ebenfalls erkrankt, haben sich aber, anders als Kirsch bisher, mit viel Arbeit und Hilfe aus dem Tal der Depression heraus gekämpft. Hinter dem fröhlichen Lächeln der jungen Frau verbirgt sich also eine Psyche, die derzeit schwer angeschlagen ist.

Die Teilnahme an der Tour aber ist für die Teilnehmer nicht nur ein Aufwand, der anderen betroffenen helfen soll, es ist auch ein Stück Therapie. „Sport, der Aufenthalt im Grünen und sozialer Umgang sind Dinge, die einer Depression entgegen wirken. Damit ist die MUT-Tour nicht nur eine Veranstaltung, die auf die Krankheit aufmerksam macht, sondern eine, die zugleich auch heilsam oder vorbeugend wirkt“, erläutert Hesse. Der Duisburger ist erstmals bei der Radtour dabei, die auf der Nord-Tour von Fulda aus in der ersten Etappe bis Bonn führte. Sechs Fahrer auf drei Tandems absolvierten diese Strecke in 60-Kilometer-Tagestouren in knapp zwei Wochen. Hier übernahmen die drei Genannten gemeinsam mit Franziska Radczun, Daniel Neumann und Werner König. Sie werden bis Osnabrück fahren. Von dort geht es für andere Teams in einem Bogen über Cuxhaven, Wismar, Berlin und Jena bis nach Braunschweig. Parallel führt die Süd-Tour ebenfalls von Fulda nach Nürnberg, Regensburg, Friedrichshafen, Freiburg und Heidelberg bis Trier.