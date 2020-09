Krefelder Engagement : Zwei Krefelder bei der „Libanon-Karawane“

Krefeld In den Heimen für Menschen mit geistiger Behinderung im Libanon herrschen prekäre Zustände. Junge Ehrenamtler der Malteser engagieren sich dort. Darunter zwei ehemalige Schüler der Marienschule Krefeld.

Seit gut zwei Wochen befinden sich acht junge Erwachsene als teilnehmer des Libanonprojekts der „Gemeinschaft junger Malteser“ in dem vorderasiatischen Land. Darunter sind zwei ehemalige Schüler der Marienschule in Krefeld. Für zehn Monate werden die acht Deutschen in libanesischen Heimen für Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten. „In diesen Heimen herrschen sehr prekäre Strukturen. Der Betreuungsschlüssel liegt bei 1:15, und die meisten Pfleger sind ungelernte Kräfte. Das ist ein sehr gering geschätzter Beruf“, sagt Elisabeth von Heereman. Die Lehrerin an der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Krefeld hat den acht jungen Erwachsenen, die vor ihrer Abreise für zwei Wochen zusammen einen zweiwöchigen Vorbereitungskursus in der Nähe von Aschaffenburg absolviert haben, einen Erste-Hilfe- sowie einen Sonderpädagogikkursus gegeben. Auch Teambuilding-Maßnahmen, die Vermittlung von grundlegendem medizinischem Wissen und gemeinsame Gebetszeiten standen auf dem Programm. Im Libanon geht das Lernen nun weiter. Die erste Hälfte des Tages verbringen die Freiwilligen an der Universität in Beirut, wo sie neben Arabisch auch mehr über Kultur, Geschichte und Religion des Libanon lernen. Danach arbeiten sie entweder in den Heimen oder verteilen im Rahmen der Aktion „Boxes for Beirut“ Kartons mit Grundnahrungsmittel an Menschen, die bei der Explosion im Beiruter Hafen Anfang August ihre Wohnung verloren haben. „Für die jungen Leute ist das schön zu wissen, dass sie etwas Gutes tun und Menschen helfen“, sagt von Heereman, deren Sohn ebenfalls zu den acht jungen Freiwilligen gehört. Für sie als Elternteil sei es zwar schon ein sehr ungewohntes Gefühl, aber sie freue sich, „dass die Kinder dann mit einem erweiterten Horizont wieder nach Hause kommen werden.“