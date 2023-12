Fräulein Kurvig Wahl in Krefeld Das sind Deutschlands schönste Kurven

„Ich finde es schön“, sagt Visagistin Lena Boveleth mit prüfendem Blick auf die Augen von Simone Maibaum. Die 41-jährige Süchtelnerin wirft einen Blick in den Spiegel. Ein zustimmendes Nicken von Maibaum. „Jetzt folgen die Haare.“ Noch zieren Lockenwickler und Klammern die blonden Haare. In den Containern, die hinter dem großen Zeltkomplex auf dem Krefelder Sprödentalplatz stehen, herrscht rege Betriebsamkeit. Boveleth und ihre Kollegin Kerstin Schraven sind mit Pinseln, Wimpernbürstchen und Co im Einsatz. Die letzten Vorbereitungen auf die große Gala von „Fräulein Kurvig – Deutschlands schönste Kurven“ laufen auf Hochtouren. Die 24 Models werden für den Catwalk vorbereitet.