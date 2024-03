Felix-Kracht-Straße in Krefeld Begrenzungsmauer in Traar stürzt ein

Krefeld · Verletzt wurde niemand, ein Schreck ist es dennoch: In Traar ist eine schwere Mauer in sich zusammengesackt, die aus Steinen in einem Drahtgitter besteht. Die Frage ist: Wer haftet?

05.03.2024 , 16:24 Uhr

Die Begrenzungsmauer in Traar an der Felix-Kracht-Straße, Ecke Rather Straße, ist eingestürzt. Links ist zu erkennen, wie hoch sie ist. Foto: Angela Mühlenhaupt

Schreck im Neubauviertel an der Felix-Kracht-Straße in Traar: Dort ist eine Begrenzungsmauer teilweise umgekippt. Es handelt sich um eine Mauer, bei der kleine Pflastersteine von einem Drahtgitter gehalten werden. Die Ursache ist noch unklar; Anwohner vermuten, das Fundament sei nicht stark genug gewesen. Die Mauer besteht aus Steinen, die von einem Gitter gehalten werden. Foto: Angela Mühlenhaupt Die Mauer wurde nach Angaben von Anwohnern 2011 vom damaligen Investor und Entwickler des Quartiers errichtet und steht auf privatem Grund. Insofern ist die Stadt nicht zuständig; der Kommunalbetrieb Krefeld hat die Einsturzstelle lediglich abgesichert. Ein Stadtsprecher erklärte auf Anfrage: „Die Lärmschutzwand wurde auf privatem Grund errichtet und ist nicht städtisch. Der Kommunalbetrieb war am Montagabend über den Vorfall informiert worden und hat den entsprechenden Bereich abgesichert." Offen sind nun Haftungsfragen. Wer kommt für den Schaden auf? Die Anwohner wollen sich am Mittwochabend treffen und das Vorgehen in der Angelegenheit besprechen.

(vo)