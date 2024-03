Passionskonzert in Krefeld Der unsterbliche Bach - das Forum vocale Krefeld begeistert mit Trauermusik

Mit Knut Nysteds „Immortal Bach = Der unsterbliche Bach“ hatten Scholz und seine Vokalformation sich eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt. Das 1988 entstandene Opus besteht ausschließlich aus der ersten Zeile des Sterbeliedes Johann Sebastian Bachs: „Komm, süßer Tod, komm, sel'ge Ruh, komm', führe mich in Frieden“. Die Choristen - an vier Stellen in der Kirche verteilt - sind angehalten, nur diese Zeile immer wieder, aber in individuellem Tempo, zu wiederholen. So entstehen eindrucksvolle Klangcluster, die in St. Clemens teils wie verhaltener Glockenklang anmuteten.