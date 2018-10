Becher-Schüler Volker Döhne: Der Foto- Architekt

Kunst in Krefeld : Der Foto-Architekt aus der Becher-Schule

Volker Döhnes Foto: „Rheinstraße Ecke“ Foto: Volker Döhne

Krefeld Volker Döhne (65) zeigt ab November seine erste große Retrospektive im Kaiser-Wilhelm-Museum. Eine Überleitung zum Bahausjahr.

Einen Satz seines Lehrers hat Volker Döhne besonders verinnerlicht: „Kümmere dich um Dinge, die im Verschwinden begriffen sind.“ Döhne war damals Student an der Kunstakademie Düsseldorf, sein Lehrer war Bernd Becher. Nach Candida Höfer gehörte der junge Krefelder zu den ersten Schülern des berühmten Fotografen-Ehepaares Bernd und Hilla Becher. In ihrer Klasse saßen auch Andreas Gursky, Thomas Ruff und Thomas Struth.

Der Krefelder Döhne hat in der internationalen Wahrnehmung lange im Schatten der erfolgreichen Kommilitonen gestanden. Jetzt, mit über 60, steht er als Künstler im Rampenlicht. Im vergangenen Jahr waren seine Arbeiten im Frankfurter Städel-Museum zu sehen. Derzeit begegnen die Krefelder seinen Fotografien auf Plakaten, auf denen er die Sanierungsarbeiten der Museumsvillen Esters und Lange dokumentiert. Denn die Krefelder Kunstmuseen sind seine berufliche Heimat. Seit 1980 entwirft er Plakate für die Ausstellungen, begleitet sie fotografisch und hat mehr als 150 Kunstkataloge gestaltet. An der Schwelle zum Ruhestand widmen die Kunstmuseen ihm die erste umfassende Retrospektive: „Volker Döhne: Sucher und Finder“ wird am 14. November im Kaiser-Wilhelm-Museum eröffnet.

Volker Döhne Rheinstraße 82 Foto: Volker Döhne

„Sucher und Finder, das sind die beiden im deutschen und englischen Sprachraum unterschiedlichen Bezeichnungen für ein und dieselbe technischen Funktion in der Kamera: das Anvisieren eines Motivs“, heißt es zu der von Silvia Martin, stellvertretende Leiterin der Krefelder Kunstmuseen, kuratierten Ausstellung, die einen nahtlosen Übergang in das Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019 schafft. Volker Döhne ist beides. Er sucht Besonderheiten und findet sie dort, wohin der ungeschulte Blick erst gelenkt werden muss. Es ist das Spezielle im Alltäglichen, das Markante im Unauffälligen, das er mit der Kamera aufspürt, dokumentiert und in Zusammenhänge bringt, die augenfällig sind, aber so oftmals nicht zu sehen waren. „Meine Bilder sind eine Mitteilung, das Foto das Medium“, sagt er.

Volker Döhne Rheinstraße 84 Foto: Volker Döhne

Seine Reihe „Stille Orte“ aus dem Jahr 1976, als er nach Abitur und Schriftsetzerlehre sein Studium bei den Bechers begann, nimmt das Toilettenhäuschen in den Fokus, das sich zumeist außerhalb des Wohnhauses befand und dessen Verschwinden er als Zeichen einer sich verändernden Gesellschaftsstruktur verstand. Der Stadtraum und seine Veränderungen ist ein zentrales Thema im Kanon des gebürtigen Remscheiders, der seit vier Jahrzehnten in Krefeld lebt. In einem Zyklus hat er 1990 die Rheinstraße zum Motiv für typische Nachkriegsarchitektur gewählt. In Anlehnung an den amerikanischen Künstler und Architekten Donald Judd (1928-1994), dessen Ästhetik sich in reduzierten, geografischen Formen manifestierte, hat Döhne fotografiert: Bei seiner Reihung von Wohn- und Geschäftshäusern hat er scheinbar auf Bildkomposition verzichtet, hat die Gebäude links und rechts scheinbar willkürlich abgeschnitten. Aber so lenkt er den Blick auf den Bildmittelpunkt, den das einzige vollständige Element bildet.

Volker Döhne Rheinstraße 86 Foto: Volker Döhne



Die Retrospektive im KWM gibt einen Überblick über die Arbeiten aus den Jahren 1976 bis 2018 und reiht das Gesamtwerk von Volker Döhne in die Geschichte der Düsseldorfer Fotoschule ein. Seine zwölf Werkreihen zeigen, wie Döhne den Blick auf alltägliche, unscheinbare, mitunter auch absurde Situationen lenkt: auf Autos im Stadtraum, Bahnbrücken, Wege, die im Nichts enden, oder auf Rückbänke von Autos am Straßenrand. Es handelt sich um Lebensräume, die Rückschlüsse auf die Beschaffenheit und Entwicklung unserer Gesellschaft zulassen und dokumentieren. Ein Kapitel bildet die fotografische Auseinandersetzung mit Ludwig Mies van der Rohe und den Häusern Lange und Esters. Losgelöst vom gesellschaftlichen Kontext konzentriert sich Döhne auf die solitären Gebäude, die im Stil des Neuen Bauens Ende der 1920er Jahre entstanden sind. Es ist nicht die erste Ausstellung im KWM: 1992 hatte er hier sein erstes Solo. 2015 zeigte er seine Arbeiten im Krefelder Kunstverein. Jetzt wird erstmals auch der Grafiker Volker Döhne vorgestellt. Das Künstlerbuch, das Döhne vom Satz bis zu Bindung handwerklich selbst produzierte, steht bei ihm synonym für einen intensiven Dialog zwischen Schrift und Bild. Zahlreiche Kataloge, Plakate und Einladungskarten, die für die Kunstmuseen Krefeld entstanden sind, tragen seine Handschrift.

Die Ausstellung, die von November an bis Mitte April 2019 laufen wird, begleitet ein Textheft, gestaltet vom Künstler. Die Textbeiträge stammen von Volker Döhne sowie Katia Baudin, Martin Hentschel, Julian Heynen, Magdalena Holzhey, Thomas Janzen, Sylvia Martin, Eva Meyer-Hermann, Sabine Röder und Constanze Zawadzky.

Volker Döhne bei seiner Ausstellung 2015 im Kunstverein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)