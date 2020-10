Covid 19 in Krefeld : Beamte der Feuerwehr mit Corona infiziert

Zwei Beamte der Feuerwehr sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden, sechs müssen in Quarantäne. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Krefeld am Freitag einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 84 angegeben, am Tag zuvor lag er noch bei 76. In den Krankenhäusern liegen aktuell vier Patienten mit Covid 19 auf der Intensivstation.

Jetzt hat es auch die Feuerwehr erwischt: In der Hauptfeuerwache sind zwei Beamte positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Die steigenden Infektionszahlen der Covid-19-Pandemie betreffen nun auch die Feuerwehr Krefeld. Da sich trotz strenger Hygienemaßnahmen bei der Feuerwehr Kontakte im Einsatzdienst nicht immer vermeiden ließen, sei in Absprache mit dem Fachbereich Gesundheit sofort begonnen worden, die Kontakte der beiden Beamten innerhalb der Feuerwehr zu ermitteln, teilte die Stadt gestern mit.

. Aufgrund dessen sei für sechs weitere Einsatzkräfte häusliche Isolation angeordnet worden. Sie wurden im Diagnosezentrum abgestrichen. Die Ergebnisse stehen derzeit noch aus. Sobald die Ergebnissevorliegen, wird geprüft, ob weitere Schritte notwendig sind. Die Feuerwehr hat schon im Frühjahr Maßnahmen festgelegt, um Personalausfälle durch Erkrankung oder Isolation von Mitarbeitern zu kompensieren. Hier wird die Freiwillige Feuerwehr verstärkt eingesetzt werden, falls durch einen erhöhten Krankenstand die Wachstärke der Berufsfeuerwehr übermäßig geschwächt wird.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt in Krefeld weiter deutlich: Am Freitag,23. Oktober, 0 Uhr, vermeldete der städtische Fachbereich Gesundheit 53 neue Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl bestätigter Fälle liegt damit bei 1382, genesen sind mittlerweile 1052 Personen, acht davon wurden am Freitag als neu genesen vermeldet. Aktuell infiziert sind nach den dem Fachbereich Gesundheit vorliegenden Daten in Krefeld 302 Personen, am Vortag waren es noch 257 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner, steigt mit der neuen Entwicklung weiter deutlich an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt diesen Wert für Krefeld am Freitag mit 84 an, am Donnerstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 76 gelegen.

Auch die Zahl der Intensivpatienten aus Krefeld im Krankenhaus steigt weiter: Vier Krefelder Intensivpatienten wurden aus den Krankenhäusern gemeldet, am Vortag waren es noch zwei Patienten. Drei Patienten müssen aktuell beatmet werden. Insgesamt liegen zehn Patienten aus Krefeld im Krankenhaus. 20.043 Erstabstriche wurden bisher vorgenommen, 6.395-mal war eine Quarantäne notwendig oder wurde angeraten. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Krefeld 28 Personen mit Corona-Symptomen gestorben.

Nachdem eine Bewohnerin des Kunigundenheims in Uerdingen nach einer Rückkehr aus dem Krankenhaus einen positiven Corona-Test hatte, seien inzwischen weitere Bewohner sowie Caritas-Beschäftigte der Einrichtung getestet worden. Das erfreuliche Ergebnis: Die Ergebnisse seien negativ. teilte die Cariats Krefeld gestern mit.

Die infizierte Bewohnerin war auf eine Isolierstation verlegt worden. Sie ist symptomfrei geblieben und wurde erneut getestet. Das Ergebnis war negativ. Sie freut sich jetzt darauf, wieder ins Kunigundenheim zurückziehen zu dürfen und dort wird sie bereits froh erwartet.