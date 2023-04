Hans und Berthold Finkelstein Bayer AG benennt Stiftung nach Krefeldern

Der Weltkonzern Bayer AG benennt seine neue Stiftung zur Erinnerungskultur nach zwei Krefeldern: Berthold und Hans Finkelstein. Berthold Finkelstein wurde 1925 in Krefeld geboren. Er war der Sohn von Hans Finkelstein (1885-1938), der für „Chemische Fabriken vorm. Weiler – ter Meer“ in Uerdingen, einem Unternehmen, das später in der I.G. Farben aufging, arbeitete. Er erwarb sich als Chemiker und Wissenschaftler einen Ruf. Er entdeckte einen bestimmten Zusammenhang, der noch heute als Finkelstein-Reaktion in der Fachwelt bekannt ist. Sein Sohn ging als Gründer und erster Leiter des Gustav-Stresemann-Instituts (GSI) in Bonn in die deutsche und europäische Geschichte ein. Auf Initiative des belgischen Politikers Paul-Henri Spaak wurde 1951 das Jugendsekretariat GSI der Europäischen Bewegung gegründet.