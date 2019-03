Krefelder Kunstmuseen: Baumängel zum Bauhaus-Jubiläum

Deutlich sind die Ausblühungen an der Einfriedung (Mauer) der Kunstmuseen Haus Lange und Haus Esters an der Wilhelmshofallee zu sehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Krefeld ist NRW-Haupstadt im Bauhaus-Jubiläumsjahr. Sie hat einiges in ihre Architekturperlen zum 100-jährigen Bestehen der Bewegung investiert. Doch die Visitenkarten haben Flecken – die Baustelle Joseph-Beuys-Platz und Bauschäden an der Mauer von Haus Esters und Haus Lange.

Kein schöner Anblick: Die Kunstmuseen Haus Esters und Haus Lange sollten im Jubiläumsjahr der Bauhaus-Bewegung eigentlich in neuem Glanz erstrahlen. Eine Million Euro hat die Stadt Krefeld mit finanzieller Unterstützung des Bundes in die Sanierung der beiden Villen aus der Urheberschaft von Ludwig Mies van der Rohe gesteckt. Einige Tage nach der Eröffnung verunstalten Ausblühungen die frisch verfugte Einfriedung an der Wilhelmshofallee. Experten staunen und Passanten wundern sich über die so genannten Versalzungen, die einen Baumangel darstellen.