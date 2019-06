Doppeljubiläum : Bauhaus: Uwe Esser und sein Bild im Konsum

Die malereibezogene Installation „The Exiles 03“ des Krefelder Künstlers Uwe Esser ist in Darmstadt ausgestellt. Foto: Uwe Esser

Krefeld In Darmstadt feiern sie gleich zwei Jubiläen zum 100-jährigen Bestehen: Bauhaus und die Darmstädter Sezession. Mittendrin ist der Krefelder Künstler Uwe Esser. Darüber hinaus führen weitere Spuren in die Seidenstadt.

Uwe Essers malereibezogene Installation ist im Konsum Mathildenhöhe in Darmstadt ausgestellt. Das temporäre Besucherzentrum in der früheren Künstlerkolonie dient als Ausstellungshalle und stammt aus der Urheberschaft des Bauhaus-Architekten Ernst Neufert. Gleich zweimal stehen in der hessischen Großstadt Jubiläen zum 100-jährigen Bestehen im Zentrum des Interesses. Sowohl die Bauhaus-Idee als auch die Gründung der Künstlervereinigung Darmstädter Sezession reichen bis ins Jahr 1919 zurück.

Der Krefelder Künstler Esser ist Mitglied der Darmstädter Sezession, die mit dem Ziel angetreten war, die künstlerische Provinz zu einer künstlerischen Hauptstadt zu machen. Die Bilder des 59-Jährigen, die so spontan wirken, sind das Ergebnis genauer Planung. Esser geht systematisch vor. Für neue Farbstoffe macht er Versuchsreihen, um von deren Eigenschaften im Prozess des Malens nicht überrascht zu werden.

Info Uwe Esser: weitgereister Künstler aus Krefeld Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo) Uwe Esser, geboren 1960, beschäftigt sich mit Malerei und malereibezogenen Installationen. Er hat an der Folkwangschule in Essen und der Kunstakademie Düsseldorf studiert. 2014 bekam er ein Stipendium der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur für das Künstlerhaus Edenkoben, im September 2015 war er zur Biennale in Beijing eingeladen. Sie fand im National Art Museum of China statt. Getragen wurde die Veranstaltung von der China Federation of Literary and Art Circles. Im ersten Halbjahr 2016 hat er auf Einladung der Kunststiftung NRW im Galata-Atelierhaus in Istanbul arbeiten. In Krefeld waren Arbeiten von Uwe Esser unter anderem in der Villa Goecke und im Kunstverein zu sehen.

Esser macht Skizzen, hat ein Bild im Kopf, ehe er sich an die Leinwand begibt. Aus 20 bis 25 Schichten bestehen seine Arbeiten, die er mit transparenten Acryllacken malt. Jeder Vorgang hinterlässt seine Spuren. Bisweilen sind es nur Farbkanten, die unter anderen Farbschichten haptisch zu entdecken sind. Esser entwirft Folien, deren Motive er mit einem Projektor auf sein Medium wirft und die Konturen penibel mit Tinten und Tuschen nachzeichnet.

Mit seinen malereibezogenen Installationen betritt er eine andere Dimension. Er macht den Betrachter zum Teil seines Kunstwerks. Malerei spiegelt sich in konvexen und konkaven Spiegeln an Wänden und auf dem Boden. Spiegelbilder spiegeln sich in Spiegeln. Die Malerei wirkt auf jeden Betrachter je nach Standort und Blickwinkel anders. Der Betrachter genießt den Luxus, ein einzigartiges, nur von ihm zu sehendes Bild erkennen zu können. Seine Arbeit zum 100. Jahrestag der Gründung der Darmstädter Sezession ist bis zum 15. September unter dem Titel „Den Bogen spannen“ zu sehen.

Der Ort, an dem Esser sein Werk der Öffentlichkeit präsentiert, ist ein ganz besonderer. So besonders, dass die Stadt Darmstadt ihn gerne zum Unesco-Weltkulturerbe machen möchte. Das Verfahren dazu läuft. Neben dem Bauhaus-Architekten Neufert, der auch als Lehrer in der privaten Kunstschule von Johannes Itten unterwegs war, ist es der Architekt Johannes Maria Olbrich, der dem Ensemble einen Stempel aufdrückte. Olbrich hinterließ auch in Krefeld Spuren. Er schuf im Auftrag Albert Oetkers das denkmalgeschützte Künstlerhaus am Stadtwald. Itten wiederum lehrte an der Höheren Fachschule für Textile Flächenkunst in Krefeld; in der Kommune, die sich als nordrhein-westfälische Bauhaus-Hauptstadt im Jubiläumsjahr präsentiert. Stichwörter dazu sind unter anderem: Haus Lange, Haus Esters, der Verseidag-Industriekomplex, der nicht gebaute Golfclub in Traar und Villa Heusgen in Hüls – alle von Ludwig Mies van der Rohe geplant oder beeinflusst.