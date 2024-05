Bauhaus-Museum Bauhaus-Ausstellung in Weimar, die Nazis und die Bezüge nach Krefeld

Im Weimarer Bauhaus-Museum ist eine Ausstellung zum Thema „Bauhaus und Nationalsozialismus“ eröffnet worden, die das Leben und die Anfälligkeit von Bauhäuslern für den Nationalsozialismus thematisiert und viele Bezüge zu Krefeld aufweist. So ist Anke Blümm, eine von drei Kuratoren dieser Ausstellung, quasi eine alte Bekannte in Krefeld. Blümm hat 2019 mit der Krefelder Kunsthistorikerin Christiane Lange den fabelhaften Band „Bauhaus und Textilindustrie. Architektur, Design, Lehre“ herausgegeben, in dem die zahlreichen Verbindungen zwischen Krefeld, Bauhäuslern und der Industrie in Krefeld beleuchtet werden. Das seltsame Phänomen, das auch dieser Band schon herausarbeitet: In Krefeld haben viele Bauhäusler die Nazi-Zeit überstanden, teils in Anbiederung, teils unter dem Radar der Machthaber, obwohl den Nazis das Bauhaus verhasst war. Die Nazis wiederum haben Bauhäusler trotz deren Nähe zum Bauhaus als Stilvirtuosen geschätzt und weitgehend in Ruhe gelassen. Noch seltsamer ist, dass viele Bauhäusler den tödlichen Gegensatz zwischen Bauhaus-Lehre und Nazi-Ideologie offenbar nicht begriffen haben. Das Rätsel bleibt, und man kaut beunruhigt darauf herum: Wie konnten Avantgarde-Künstler, deren Ästhetik für Weltoffenheit und Moderne stand, mit dem Bösen koexistieren?