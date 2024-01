Bauernprotest Landwirte erreichen am Mittag Krefeld

Die Organisatoren kündigen an, dass es am Ziel, dem Sprödentalplatz, ein Abschlussgespräch mit der Polizei geben wird – die Landwirte wollen bewusst ein gutes Verhältnis zur Polizei pflegen, „da wir die noch häufiger an unserer Seite wissen wollen“, heißt es in dem Organisationsschreiben an die Teilnehmer der Demonstration. Die Teilnehmer werden auch gebeten, auf dem Sprödentalplatz darauf zu achten, dass keine Grünflächen beschädigt werden, „da wir für Flurschäden haftbar gemacht werden“.