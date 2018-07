Bauern warten auf Regen

Krefeld Bei der Weizen- und Rapsernte rechnen die Landwirte mit Ertragseinbußen zwischen 10 und 30 Prozent.

(RP) Dürre und Trockenheit bestimmen zurzeit die Landwirtschaft in Deutschland – auch im Rheinland warten die Landwirte auf Regen, berichtet der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV). So schlimm wie in anderen Bundesländern sei es im Rheinland und am Niederrhein größtenteils zwar nicht, doch die Kulturen auf dem Feld hätten Durst und brauchen dringend Wasser, berichtet der Verband. Das gelte für Zuckerrüben und Kartoffeln, aber auch für Futterpflanzen, wie Mais und Gras. Auch die Milchviehhalter schauen mit Sorge auf die Wetterprognosen, da ansonsten das Futter knapp werden könne und man bereits auf Wintervorräte zugreifen müsse.