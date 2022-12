Verzweifelte Wohnungssuche in Willich Sechsköpfige Familie aus Ukraine wohnt auf 24 Quadratmetern

In Container G5 im hintersten Winkel der Willicher Notunterkunft für Geflüchtete geht es wuselig zu. Timofei (vier Jahre alt) drückt auf seinem bunten Spielzeug herum, das lustige Melodien von sich gibt, Ivan (zwei) krabbelt auf dem Spielteppich umher und schmiegt sich dann an seinen auf dem Bett sitzenden Vater Arseni. Mutter Nina wippt den acht Woche alten Samuel auf ihren Armen. Auf diesen etwa 24 Quadratmetern spielt sich seit drei Monaten das Leben der Familie Zhuravel ab. Der größte Teil des Containers ist mit Betten zugestellt. Zwei Koffer stehen zwischen Spinds und einem Bett – so als wollten die beiden ukrainischen Eltern mit ihren vier Kindern möglichst schnell weg von hier.