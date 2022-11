RP-Themenwoche Suchen – Finden – Mieten Krefelds Mieten sind höher als im Umland

So pointiert hat es noch niemand ausgedrückt: Der so genannte Speckgürtel um die Landeshauptstadt Düsseldorf ende an den Stadtgrenzen zu Krefeld, sagte Michael Heß, Geschäftsführer des Verbandes für Wohnungseigentümer Haus und Grund Krefeld und Region, im Gespräch mit unserer Redaktion. Zumindest, was den Mietwohnungsmarkt anbetreffe, präzisiert der Experte seine Aussage. Ein Gefälle in der Höhe des Mietzinses mache sich schon beim südlichen Nachbarn Meerbusch bemerkbar. Während Vermieter in Stadtteilen wie Büderich und Osterath, zum Teil auch Strümp, Kaltmieten deutlich oberhalb der Zehn-Euro-Marke verlangen und auch bekommen, reduzierten sich die Einnahmen je weiter es nach Norden gehe wie in Ossum-Bösinghoven oder Lank-Latum. Ab der Stadtgrenze Krefeld – in Oppum oder Gellep-Stratum – bleibe ein Düsseldorf-Effekt gänzlich aus, berichtet Heß.