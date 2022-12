Der neue Mietspiegel soll im Sommer 2023 erscheinen Vor- und Nachteile des Krefelder Mietspiegels

Die Eigentumsquote in Krefeld liegt mit lediglich 38 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt von auch nicht besonders hohen 43 Prozent. Der geringe Anteil sei auch eine „soziale Frage“, die sich in Krefeld in Anbetracht niedriger Durchschnittseinkommen offenbart. Dennoch sind die Mieten laut aktuellem Mietspiegel in Krefeld gestiegen: Für die Baualtersklassen bis 1992 um sechs Prozent und für die ab 1993 um vier Prozent. In Krefeld gibt es rund 40.000 Ein- und Zweifamilienhäuser sowie mehr als 80.000 Geschosswohnungen.