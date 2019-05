Kolumne KR wie Krefeld : Bauchgrummeln in der Causa Grotenburg

Krefeld Die Unterstützung für den KFC Uerdingen im Rat ist breit, doch das Bild hat Risse. Elf Millionen Invest für einen Verein, der ohne Präsident in die Bedeutungslosigkeit fällt, behagt nicht jedem. Eine Spurensuche.

Wie die Freuden der außerparlamentarischen Opposition in dieser Causa aussehen können, hat zuletzt die (nicht im Rat vertretene) Gruppe Comeback Crefeld dokumentiert: Via Facebook warf sie dem Rat, soweit er die Grotenburg-Sanierung mitträgt, unfassbaren Dilettantismus im Umgang mit Steuergeld vor. Die Investition über elf Millionen Euro sei „eine europarechtlich unerlaubte Beihilfe gem. Art.107 ABS.1 AEUV“; die Gruppe positioniert sich klar gegen die Sanierung: „Was jedem gesunden Menschenverstand nicht zu erklären ist: 11.000.000 Euro für 2.000 bis 3.000 Fans, aber für Radwege und Straßensanierung fehlt Geld? Finde den Fehler!“ Eines braucht sich die Comeback-Crefeld-Truppe jedenfalls nicht vorwerfen zu lassen: Billigen Stimmenfang im Lager der Fußball-Fans.

Gewichtiger als dieser Zwischenruf sind die Gegenstimmen im Rat zum Projekt Grotenburg. Es sind nur wenige, aber auch sie gehören zum Gesamtbild. Die Reihen der CDU sind nicht ganz geschlossen: CDU-Ratsherr Gero Hattstein hat mit der FDP und der fraktionslosen Ratsfrau Ruth Brauers in zwei harten Punkten gegen seine Fraktion gestimmt: Er hat weder die elf Millionen schwere Investition noch den raschen Beginn der Arbeiten an der Grotenburg befürwortet. Das Lager der Nein-Stimmen hat offensichtlich Bauchschmerzen mit der Perspektive, dass Ponomarev gehen und der KFC in die fünfte Liga abstürzen könnte. Krefeld hätte dann ein Drittliga-Sadion ohne dritte Liga. Das wäre nämlich die Konsequenz, wenn Ponomarev nicht das Geld für die Lizenz zum Verbleib in der dritten Liga hinterlegt. Die Rede ist von gut einer Million Euro. Die Frist läuft innerhalb von Wochen ab.