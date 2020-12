Das Kesselhaus am Girmesgath wäre ein stilvoller Ankerpunkt für eine neue Veranstaltungshalle. Die CDU will den Standort nicht verhindern, wünscht sich aber einen echten Wettbewerb mit Auswahl unter mehreren Entwürfen an anderen Standorten. Die Stadt warnt: Wenn die Ausschreibung jetzt gestoppt wird, wäre jahrelanger Stillstand auf dem Theaterplatz die Folge. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)