Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Großbrand im Zoo Krefeld : Bau des Artenschutzzentrums Affenpark könnte schon 2021 beginnen

Die Schreckensnacht: Dem Großbrand im Affenhaus fielen gut 50 Tiere zum Opfer. Jetzt wird die Ruine komplett abgerissen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Montag beginnt der zweite Teil der Abrissarbeiten am in der Neujahrsnacht niedergebrannten Affenhaus im Krefelder Zoo. 3900 Tonnen Beton müssen zerkleinert und entsorgt werden.