Hafenbahnhof in Krefeld : Bau der Zuwegung zum Trailerport könnte 2023 beginnen

Krefeld Jürgen Hengst, planungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und Bezirksvorsteher für Uerdingen/Gellep-Stratum, sieht keinen Grund für Kritik.

„Es stimmt, dass der Bau des Kreisverkehres an der Kreuzung Floß-/Düsseldorfer Straße teurer geworden ist. Doch diese Maßnahme ist bereits seit einem halben Jahr und somit wesentlich früher als ursprünglich geplant abgeschlossen“, fügt Hengst an. „Der Verkehr aus dem Hafen zur B288 hat sich damit erkennbar entspannt und das schneller, als für die Anwohnerinnen und Anwohner zu erwarten war.“

Traumberufe in Krefeld : Ein Leben am Abschlag

Richtig sei weiter, dass der Komplettausbau für die Nordanbindung des Hafens an die B288 stets für die Jahre 2024/2025 geplant war und immer noch sei. Diese Maßnahme bestehe aus einer „neuen“ Mündelheimer Straße mit zwei neuen Kreisverkehren zur verbesserten Verkehrsanbindung und als Lärmschutz für die Bewohner*innen der dortigen Mehrfamilienhäuser. „Der dazugehörige B-Plan 777 steht auf der Prioritätenliste der Stadtverwaltung auf Rang drei. Sein Offenlagebeschluss ist für den Herbst 2021 vorgesehen, der abschließende Satzungsbeschluss für Anfang 2022. Die Ausschreibung für die Baumaßnahme soll in 2023 beginnen. Es ist also Zug in der Sache.“