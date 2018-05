Krefeld: Bartoks verschollen geglaubtes Quartett

Krefeld Die Mitglieder des Alban Berg- und des Mandelring-Quartetts, die Pianisten András Schiff und Menahem Pressler oder der bekannte Cellist Clemens Hagen, sie alle sind Lehrer oder Mentoren des Notos-Quartetts, deren musikalisches und menschliches Potenzial zu fördern ihnen ein Anliegen ist.

Der Geiger Sindri Lederer, die Bratschistin Andrea Burger, der Cellist Philip Graham und die Pianistin Antonia Köster bilden nicht nur eines der bemerkenswertesten und inzwischen international gefragten jüngeren Klavierquartette - sie setzen auch darüber hinaus Zeichen. "Notos" war das erste Ensemble, das jüngst seinen in Verruf gekommenen "EchoKlassik" zurückgab, und in der vergangenen Woche gaben die engagierten Instrumentalisten in Wien zwei Benefizkonzerte - eines für das Rote Kreuz und eines zur Finanzierung einer Reise jüdischer und muslimischer Jugendlicher nach Auschwitz.