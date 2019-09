Neue Superintendentin : „Gläubige sollen nicht unter sich bleiben“

Die neue Superintendentin Barbara Schwahn und Präses Manfred Rekowski beim Einzug in die Alte Kirche. Der Präses als Oberhaupt der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) führte sie ins Amt ein. Foto: Strücken

Krefeld Die neue Superintendentin des Kirchenkreises Krefeld-Viersen ist in ihr Amt eingeführt worden. Zum Gottesdienst in Krefeld in der Alten Kirche kam auch Präses Manfred Rekowski, Oberhaupt der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Die Ökumene wird in Zeiten einer kleiner werdenden Kirche immer wichtiger – auch als Hort der Hoffnung und des Mutmachens: Mit diesem Bekenntnis hat Barbara Schwahn, die neue Superintendentin für den Kirchenkreis Krefeld-Viersen, in einem feierlichen Gottesdienst in der Alten in Kirche in Krefeld ihr Amt angetreten. Ins Amt eingeführt wurde sie vom Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski. „Wir stehen nicht alleine als evangelischer Kirchenkreis oder als evangelische Kleeblattkirchenkreise in der Region. Wir sind unterwegs mit den Geschwistern der ACK, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, besonders verbandelt mit den katholischen Nachbarn. Wir teilen es, kleiner zu werden, an Bedeutung zu verlieren, in der Kritik zu stehen, und wir teilen unsere Hoffnung. Und es gibt eben auch die Glaubensgeschwister überall auf der Welt“, sagte sie am Freitagabend in ihrer Predigt.

Die promovierte Pfarrerin Barbara Schwahn hatte sich im Juli bei der Wahlsynode in einer Kampfabstimmung gegen zwei weitere Kandidaten durchgesetzt. Ihre Laufbahn führte sie mit einer gewissen Folgerichtigkeit in ein Leitungsamt. Sie war zuletzt Skriba des Kirchenkreises Düsseldorf, also zweite Stellvertreterin des Superintendenten dort. Sie arbeitet als Leiterin der Abteilung Seelsorge und als Gemeindepfarrerin in Eller. Seit 2015 ist sie nebenamtliches Mitglied der rheinischen Kirchenleitung.

Info Der Kirchenkreis Krefeld-Viersen Der Kirchenkreis: Er erstreckt sich von Nettetal bis Krefeld und von Meerbusch bis Straelen. Gemeinden: Dem Kirchenkreis gehören 26 Kirchengemeinden mit rund 105.000 Gläubigen an. Hiervon gehören sieben Gemeinden zum Evangelischen Gemeindeverband Krefeld.

Schwahn wurde in Worms geboren, studierte Theologie und Germanistik in Tübingen und München. Ihr Vikariat machte sie in Frankfurt a.M. mit Zusatzausbildung bei der Kommission für Glaube und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf. Von 1996 bis 2000 war sie Vikarin und Pfarrerin. im Westerwald, 2003 kam sie nach Düsseldorf. „Ich habe mich immer mehr im Bereich Leitung weitergebildet“, sagte die 54-Jährige vor ihrer Wahl ,„im Amt einer Superintendentin kann ich die Energien aus den drei Ebenen, auf denen ich tätig bin, zusammenführen.“ Am Kirchenkreis Krefeld-Viersen fasziniere sie die Vielfalt.

Im Gottesdienst am Freitag ging sie besonders auf die Ökumene ein - das Bewusstsein, weltweit mit Christen aller Konfessionen verbunden zu sein, verstand sie in Zeiten schwindender Bedeutung des Christentums mindestens in der westlichen Welt als Mut machend und als Zeichen der Hoffnung. Sie warnte davor, dass Gläubige und Gemeinden sich „beim Kleinerwerden zurückziehen aus den Orten und Stadtteilen“ und nur noch unter sich bleiben. Das diakonische Angebot der Kirche nannte sie „unseren Vorposten unter den Menschen“ und deutet diakonisches Engagement damit auch als Mittel für die Gemeinden, kein „Häufchen Gleichgesinnter zu werden, die gleich glauben und gleich denken und gleich unterwegs sind und am Ende auch gleich aussehen“. Sie ermutigte die Kirche auch, „Flagge zu zeigen und mitzumarschieren, wenn es um Klimagerechtigkeit geht“.