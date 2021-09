Kriminalität : Bankautomat in Hüls gesprengt

Krefeld Erneut war die Deutsche Bank das Ziel eines Angriffs. Nach Berichten von Anwohnern gab es sogar zwei Explosionen.

Die Deutsche-Bank-Filiale in Hüls ist erneut Ziel eines Sprengstoffanschlags geworden. Wie Anwohner via Facebook berichten, kam es ziemlich genau um 3.22 Uhr zu zwei Explosionen kurz hintereinander. Verbrecher haben den Geldautomaten der Deutsche-Bank-Filiale in Hüls gesprengt und dabei auch der benachbarten Vital-Apotheke schweren Schaden zugefügt. Berichtet wird, dass nach der Explosion ein schwarzer Golf 7 mit Duisburger Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit davonraste. Die Explosionen haben nach den Berichten der Anwohner erhebliche Wucht entwickelt.Der Boden habe gewackelt, berichtet ein Mann. Die Hülser zeigen sich entsetzt darüber, dass Verbrecher für mutmaßlich ein paar tausend Euro solchen Schaden und ein solches Risiko mitten in einem Ort eingehen. Debattiert wird auch über die Frage, ob man überhaupt noch Bankautomaten an diese Stelle aufstellen sollte. Die Vital-Apotheke lässt mitteilen, dass bestellte Medikamente einstweilen in der Löwenapotheke abgeholt werden können, bis die Schäden beseitigt sind und die Apotheke wieder den Betrieb aufnehmen kann.