Programm an den Feiertagen in Krefeld Was man zu Ostern unternehmen kann

Der Blick nach oben lohnt sich an den Ostertagen: Solange es nicht stürmt oder in Strömen regnet, wird der Himmel über Krefeld voller Ballons hängen. Weil die hier ansässige Verseidag sich einen Namen mit Ballonseide gemacht hat, muss auch der Heißluftballon eine Rolle spielen beim Stadtjubiläum. Außerdem gab es zum Zehnjährigen der Partnerschaft mit der französischen Stadt Dünkirchen eine Heißluftballonwettfahrt. An beide Traditionen knüpft die „Fuchsjagd“ an. Karsamstag und Ostersonntag starten morgens und abends jeweils zehn bis 15 Ballone in verschiedenen Stadtteilen. Sie sollen so nah wie möglich an den Landepunkt des Jubiläumsballons kommen und ihn „jagen“. Wer Glück hat, kann eine Mitfahrt in einem Ballon über Krefeld gewinnen. Zum Familienprogramm auf der Rennbahn gehören auch ein Osterbrunch, die Erkundung eines Ballons am Boden und diverse Mal- und Kinderaktionen