Bahnhof Krefeld-Linn: Polizei fahndet nach Exhibitionisten

Krefeld Am Bahnhof Linn und im Stadtwald wurden Passanten am Wochenende von zwei Exhibitionisten belästigt. Einen konnte die Polizei stellen.

(ped) Zwei Exhibitionisten beschäftigten die Polizei am Wochenende. Am Samstag gegen 4.50 Uhr konnten die Beamten einen Täter vorläufig festnehmen. Der Mann hatte sich zuvor im Stadtwald einem Krefelder (42 Jahre) in schamverletzender Weise gezeigt. Durch die hinzugerufenen Beamten konnte der Mann in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Weniger erfolgreich war die Fahndung nach einem weiteren Exhibitionisten, der am vergangenen Freitag am Linner Bahnhof straffällig wurde. Er zeigte sich in schamverletzender Weise einer 17-jährigen Krefelderin, die sich gegen 12.25 Uhr in der Unterführung am Linner Bahnhof aufhielt. Der Täter ist etwa 23 bis 25 Jahre alt, circa 1,73 Meter groß und von normaler Statur. Bekleidet war er mit einer langen, blauen Jeanshose und einem roten Oberteil. Hinweise erbittet die Polizei Krefeld unter Rufnummer 02151 6340.