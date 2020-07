Massentest in Krefeld : 550 Corona-Testergebnisse im Bahn-Werk Oppum sind negativ

Krefeld Nachdem bei acht Mitarbeitenden des Werk eine Corona-Infektion bestätigt worden war, gab es einen Massentest. Rund 600 Mitarbeiter sind durch ein mobiles Team getestet worden. Die Ergebnisse von 50 Proben stehen noch aus.

Im Fahrzeuginstandhaltungswerk der Deutschen Bahn in Oppum gibt es keinen neuen Corona-Fall. 550 von 600 angeordneten Tests sind ausgewertet. Die Ergebnisse sind in allen Fällen negativ. Die Ergebnisse von 50 Proben stehen aber noch aus, sie sollen spätestens am Montag vorliegen. Insgesamt sind in dem Unternehmen in dieser Woche rund 600 Mitarbeitende durch ein mobiles Team des Krefelder Diagnose-Zentrums getestet worden.