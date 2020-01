Kliedbruch : Bänke am Hökendyk Ziel von Vandalismus

Bänke am Hökendyk Ziel von Vandalismus

Krefeld Bänke, die der Bürgerverein Kliedbruch gespendet hat, sind beschmiert worden.

Vandalismus am Höhendyk: Bänke, die der Bürgerverein Kliedbruch im Oktober 2017 gespendet hatte und die pro Stück 650 Euro gekostet haben, sind von Unbekannten verunstaltet worden.

Die drei Bänke stehen am Hökendyk – von der Moerser Straße kommend in der Nähe der Straßeneinmündung Kliedbruchstraße auf dem Grünstreifen – und sollen Wanderer und Spaziergänger zum Verweilen einladen. Der damalige Vorsitzende des Bürgervereins, Peter Gerlitz, hatte seinerzeit die Bänke mit einer Delegation des Bürgervereins Kliedbruch offiziell an die Vertreter der Stadt übergeben, der Fachbereich Grünflächen hatte zuvor für die fachkundige Installation gesorgt.