500 Menschen arbeiten am Industriestandort Bäkerpfad Evonik will sein Werk in Krefeld verkaufen

Die Krefelderin Maike Schuh steigt im kommenden April in den Finanzvorstand von Evonik Industries auf. Bis dahin leitet sie die Geschäfte der Division Performance Materials, zu der auch das Werk am Bäkerpfad in Krefeld mit rund 550 Beschäftigten und einer Fläche von 170.000 Quadratmetern gehört. Die Produktpalette in der Seidenstadt reicht von Superabsorbern für die Hygieneindustrie bis hin zu speziellen Polymeren für die Landwirtschaft sowie die Kabel- und Verpackungsindustrie. Ab 1. April 2023 übernimmt Joachim Dahm als Interimslösung die Leitung der Division für Maike Schuh – und zwar bis zum Abschluss der geplanten Veräußerung der Geschäfte von Performance Materials mit seinen insgesamt rund 2000 Mitarbeitern, berichtete eine Konzern-Sprecherin.