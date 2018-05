Badesee in Krefeld: Wasserqualität nur ausreichend

Krefeld Der Elfrather See schneidet bei der Bewertung der Wasserqualität der Badeseen in Nordrhein-Westfalen erneut schlecht ab.

Der Elfrather See macht der Stadt Krefeld keine Ehre. Regelmäßig taucht das Gewässer als dasjenige unter den Badeseen in Nordrhein-Westfalen auf, in dem die Wasserqualität besonders schlecht ist. Die Note ausreichend beschreibt den hohen Anteil an Kolibakterien. Die Fäkalkeime aus den Verdauungstrakten von Mensch und Tier befördert unter anderem Entzündungen und ist darüber hinaus wenig appetitlich. Ein anderer Messwert steht für so genannte Indikatorbakterien. Darunter sind auch Angaben für gegen Desinfektionsmittel resistente Keime enthalten.

Resistente Keime sind vor allem in Bezug auf Antibiotika ein besorgniserregendes Thema. Gerade hat der Baldeneysee in Essen unrühmliche Schlagzeilen provoziert. Mit Blick auf antibiotikaresistente Bakterien, die auch in Badegewässern vorkommen können, will das Umweltministerium nach eigenen Angaben noch in diesem Jahr spezielle Untersuchungen durchführen. Ab der Saison 2019/20 sollen systematische Sonderuntersuchungen von Gewässern wie der Elfrather See auf antibiotikaresistente Bakterien folgen. Die schlechte Wasserqualität für Badegäste im Elfrather See hat ihre Ursache seit Jahren in der hohen Population an Wildgänsen und Wasservögeln, die dort Quartier machen und das Ufer mit Kot verunreinigen. Niederschläge sorgen dafür, dass die Fäkalien in den See gespült werden.