Back- und Konditormeister Billstein aus Krefeld 1,40 Meter Baumkuchen zum 140-Jährigen

Krefeld · Der Name Billstein steht für Back- und Konditorenhandwerk in der Stadt Krefeld. Die Familie hat seit dem Jahr 1882 ihre berufliche Bestimmung und Passion gefunden. Am Samstag feiert die inzwischen fünfte Generation des Traditionsbetriebs ihr seltenes Jubiläum mit der Kundschaft

22.11.2022, 18:00 Uhr

Konditormeister Martin Billstein freut sich auf die Feier zum 140-jährigen Bestehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)