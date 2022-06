Kuppelshow bei RTL startet : Krefelder umwirbt die neue Bachelorette

Der Krefelder Tom Fröhlich (24) sucht in Thailand seine Traumfrau und hofft, diese in der sechs Jahre älteren Bachelorette Sharon Battiste zu finden. Foto: RTL/René Lohse

Krefeld Heute startet die neunte „Bachelorette“-Staffel bei RTL. Mit dabei: ein Krefelder. Er erzählt von seinen Stärken und Schwächen, wie er das Herz der Dame erobern möchte - und was er danach an seinem Leben ändern will.

Es ist wieder soweit: Heute Abend startet bei RTL die neue Staffel der Kuppel-Show „Die Bachelorette“ – ein Format, das wahrscheinlich nicht jeder mag, von dem aber fast jeder schon gehört hat. Die Show und ihr Pendant „Der Bachelor“ gehören seit Jahren zu den Quotenhits des Privatsenders – wobei der Bachelor durchaus erfolgreicher ist als die Bachelorette. In diesem Jahr versucht auch der 24-jährige Krefelder Tom Fröhlich sein Glück. Er ist einer von 20 Männern, die die Junggesellin Sharon Battiste umwerben.

Das Konzept der Show samt Spielregeln ist denkbar einfach: 20 Männer sind auf der Suche nach der großen Liebe (manchmal auch nach Aufmerksamkeit und einem B-Promi-Status) und begeben sich in paradiesische Gefilde, um eine alleinstehende Dame zu umgarnen. Diesmal geht es darum, das Herz der 30-jährigen Sharon Battiste zu erobern. Die Schauspielerin ist seit acht Jahren Single und trifft in Thailand, wo die neue Staffel gedreht wurde, unter anderem auf den sechs Jahre jüngeren Krefelder.

Info Ausstrahlung und Sendezeit Sharon Battiste. ⇥Foto: dpa Foto: dpa/René Lohse Die erste Folge der 9. Staffel ist zu sehen am Mittwoch, 15. Juni, 20.15 Uhr. Bei RTL+ läuft die neueste Folge jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung (mittwochs).

Jeder Kandidat verfügt über ein sogenanntes Kandidaten-Profil. Tom Fröhlich ist demnach gebürtiger Krefelder und eine Frohnatur. Ein Blick in sein Facebook-Profil verrät zudem, dass der gelernte Fitness- und Gesundheitsmanager die Krefelder Robert-Jungk-Schule besucht hat. Viel mehr wird nicht preisgegeben, denn der Produktionsfirma ist daran gelegen, dass möglichst wenige Informationen nach Außen dringen. Während des Drehs auf Thailand herrscht also Stillschweigen, und auch nach Abschluss der Dreharbeiten müssen die Kandidaten die Füße still halten, damit sie keine Details verraten, die auf den Finalisten und damit den Auserwählten der Bachelorette hinweisen könnten.

Doch soviel sei über Tom Fröhlich verraten: „Ich habe Fitnesstraining studiert und dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen.“ Sein Sternzeichen ist Krebs, sein Geburtstag der 8. Juli. „Meine Hobbys sind viele Sportarten, nicht nur Fitnesssport“, erzählt er in einem Videoclip des Senders. „Ich war elf Jahre beim Skaterhockey, spiele Fußball, Tennis, Tischtennis.“ Darüber hinaus kocht er gerne: „Momentan noch alleine, das darf sich auch gerne ändern.“ Der Krefelder liebt Karaoke und Musik, vorzugsweise Rap, Techno oder Schlager, wie er gegenüber RTL angibt. „Bei jeder Karaoke-Show bin ich bis heute der erste, der die Bühne stürmt“, versichert der 24-Jährige. Er beschreibt sich selbst als humorvoll, warmherzig, aber auch als chaotisch: „Der Terminkalender und ich sind keine Freunde“, gibt er zu. „Naja, ich bin halt ein sehr spontaner Mensch und lebe im Jetzt.“

Foto: RTL/René Lohse 22 Bilder Das sind die Kandidaten bei „Die Bachelorette“ 2022

Ob der Krefelder seine Heimat verlassen würde, wenn er die letzte Rose bekäme? Vielleicht, denn obwohl er in Krefeld geboren wurde und hier noch immer lebt und arbeitet, scheint er in dieser Hinsicht offen zu sein: „Das Leben ist zu kurz, um immer am selben Ort zu bleiben und die gleichen Sachen zu machen“, sagt er. Und seine Traumfrau, wie darf die denn so sein? „Ich bin da ehrlich, ich gucke mir da immer lieber den Charakter an“, sagt er. „Sie sollte auf jeden Fall Humor mitbringen, man sollte über sich selbst lachen können – gemeinsam lachen können.“ Ist sie dann noch liebevoll, authentisch und unterstützend, hätte er sie gefunden, seine Traumfrau.