Ausbildung in Krefeld Giuliano Stomeo – Karriere bei Deutschlands führendem Bleiverarbeiter

Die aus Süditalien stammende Familie ist bei Deutschlands führendem Bleiverarbeiter beruflich zuhause: Die Mutter arbeitet bei Röhr + Stolberg in der Wäscherei, der Vater als Staplerfahrer, der große Bruder ebenfalls als Fräser. Nach zwei Schulpraktika in der Schlosserei und in der Zerspanung stand für Giuliano fest: Hier will ich hin. „Ich fühle mich dem Unternehmen auch verbunden, weil ich in der Lehre von meinem Ausbilder Andrej Heidrich Dinge gelernt habe wie Programmieren, die ansonsten nicht selbstverständlich sind“, betont Giuliano Stomeo. Das war eine perfekte Prüfungsvorbereitung, die der verheiratete Zerspanungsmechaniker entsprechend erfolgreich absolviert hat.