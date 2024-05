An der Latumer Straße in Krefeld Drei Männer gehen der Polizei in die Falle - sie wollten Autos verschiffen

Die Beamten fanden das Auto an der angegebenen Adresse auf dem Innenhof einer Firma und stellten es sicher. Außerdem fanden sie dort ein zweites Auto gleichen Typs, das ebenfalls im Ausland gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der hinzugerufene Eigentümer der Firma erschien vor Ort und gab an, dass er die Stellplätze auf dem Hof zur Miete im Internet angeboten habe. Auf das Inserat hätten sich drei Männer gemeldet, die am Samstag vor Ort erschienen und die zwei Autos auf dem Gelände abgestellt hätten. Sie hatten sich für einen späteren Zeitpunkt mit dem Firmeninhaber verabredet, um die vertraglichen Angelegenheiten zu regeln. Am Montag, 27. Mai, sind die drei Männer erneut auf dem Gelände an der Latumer Straße erschienen - wiederum mit zwei gestohlenen Autos. Zivile Polizeibeamte waren vor Ort und nahmen die Männer fest. Die neuwertigen Fahrzeuge haben laut Polizei einen geschätzten Gesamtwert von rund 150.000 Euro: Sie sollten in Containern ins Ausland verschifft werden. Dieses Vorhaben konnte die Polizei verhindern.