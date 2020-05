Autokino Krefeld : Autocomedy - Lachen mit der Lichthupe

Humor mit Abstand: Die Krefelder Comedian David Werker, Helmut Sanftenschneider und Michael Steinke präsentieren Comedy und Kleinkunst im Autokino. Rüdiger Höfken übernahm die Moderation des Abends. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Dicht an dicht, oder besser gesagt Autoblech an Autoblech erlebten viele Gäste am Sonntagabend im Autokino auf dem Sprödentalplatz die Auftritte der eingeladenen Comedians – statt gelacht wurde fleißig geblinkt.

Von Sven Schalljo

Kurz bevor die Outdoor-Auto-Comedy auf dem Sprödentalplatz beginnt, regnet es wie aus Eimern. Doch während die Witterung für die Künstler, die auf einer Bühne auftreten, durchaus ungemütlich ist, sitzen die Besucher trocken und warm in ihren Autos. Rund 200 sind es, die über ihr Autoradio den Ton empfangen, während sie auf der großen Kinoleinwand, gefilmt von sieben Kameras, das Bild der Comedians auch aus der letzten Reihe sehen.

Info Autokino auf dem Sprödentalplatz Das Autokino war eine Initiative von Volko Herdick, Uwe Papenroth, Michael Neppeßen, Torsten Feuring sowie David Kordes. Ziel war es Veranstaltungen wie Gottesdienste oder Konzerte trotz des Lockdowns zu ermöglichen.

Zu Beginn gibt es eine Einweisung in die Symbolik. Hupen soll, mit Rücksicht auf die Anwohner, eigentlich nur vor und nach den Auftritten erfolgen. Applaus und besonders Lachen soll mit Lichthupe und Blinker erfolgen. Das ist zwar weniger unmittelbar als echtes Lachen in einem Saal, was sich auch in einiger Verzögerung zeigt, aber die Krefelder sind aufmerksam. „Ich bin nun schon siebenmal vor Autos aufgetreten und manchmal wirkt es so, als würden die Leute einfach nur drauflos hupen und blinken. Schon vor der Pointe. Hier war zu spüren, dass die Besucher dem Auftritt aufmerksam folgen. Das Blinken kam im passenden Moment auf“, sagt Helmut Senftenschneider, einer der vier Comedians, die, neben Moderator Rüdiger Höffgen, auftreten.Darunter ist auch der Krefelder David Werker. Für ihn ist sein „Heimspiel“ etwas Besonderes. „Ich hätte mir nie träumen lassen, mal auf dem Sprödentalplatz zu arbeiten. Höchstens als Chipverkäufer am Autoscooter“, sagt er lachend. Vom Konzept der Auftritte vor Autos ist er überzeugt. „Ich finde, es war sehr gut. Klar, es ist etwas ganz Anderes, als die normale Interaktion mit dem Publikum. Aber es hat seinen Reiz. Vielleicht bleibt es ja auch nach Ende der Beschränkungen eine Form des Auftritts. Ich könnte mir das vorstellen“, sagt der 36-Jährige. Auch Organisator Höffgen ist zufrieden. „Ich habe mir im Vorhinein auch selbst eine solche Veranstaltung aus der Nähe angesehen und war als ganz normaler Besucher in einer Auto-Comedy-Veranstaltung. An hupen und blinken muss man sich gewöhnen, aber dann klappt es ganz gut. Das war auch heute hier zu sehen“, sagt er. Insgesamt sei die Premiere der Auto-Comedy jedenfalls ein Erfolg.

Dem pflichten auch die Besucher bei. „Es hat uns super gefallen. Wir waren auch schon im Autokino. Schade, dass es die erste und auch letzte Veranstaltung dieser Art war. Wir würden wiederkommen“, sagt Julia Pluschke und Michael Fraunhofer. Sie haben die Karten über die Stadtwerke gewonnen. „Aber wir wollten ohnehin herkommen. Wir hätten sie auch bezahlt, wenn wir nicht gewonnen hätten“, versichern die beiden. Und auch Jennifer Schwalm und Marc Dormis sind hochzufrieden. „Wir gehen eigentlich sehr oft zu Comedy-Veranstaltungen. Das hat uns in den vergangenen Wochen gefehlt und es wurde Zeit, dass mal wieder etwas kommt“, sagt Dormis. Auch sie sind erfahrene Autokino-Besucher. „Darum haben wir uns gut eingedeckt. Von Popcorn bis zu Getränken hatten wir alles dabei“, erzählt Schwalm.