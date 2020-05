Autokino in Corona-Zeiten : Krefelds erste Party hinterm Lenkrad

Autokino in Corona-Zeiten

Krefeld Mehr als 200 Leute feierten am Samstagabend im Autokino auf dem Sprödentalplatz das Musikfestival „Frequency Music Festival“. Mit Hupe, Blinker und Warnleuchten jubelten die Gäste den DJs zu.

Blinker links, Blinker rechts, dann Lichthupe und Warnblinker: Eine ungewöhnliche Art zu feiern. Doch Not macht erfinderisch: Veranstalter Andreas Schneider und DJ Fabian Farell haben das Autokino auf dem Sprödentalplatz am Samstagabend in eine Partylocation verwandelt. Und mehr als 200 Gäste haben Vollgas gegeben.