Auszeichnung an Dozenten Preis für Lehrende der Hochschule Niederrhein

Die neunköpfige Jury hebt das Engagement von Hübener hervor. Dank ihres didaktisch ausgetüftelten Konzeptes eignen sich die rund 30 Studierenden fallbasiert einen multiperspektivischen Blick an – ein wichtiger Baustein in der Professionalisierung für den künftigen Beruf. Mertin überzeugte insbesondere durch ein Konzept, das die Bachelorstudierenden der Pflege im Modul „Kommunikation und Reflexion als Ausdruck professionellen Handelns“ in ihrem Selbstwirksamkeitserleben stärkt. Dazu gehört auch, externe Akteure in die Gestaltung eines von Studierenden mitorganisierten Symposions einzubinden.