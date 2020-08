Krefeld : Auszeichnung des Nabu für Gestüt Wiesenhof

Schwalbenfreundlich: Beate Conle-Hüttner mit der Urkunde. Foto: Michael Mueller

Krefeld Das Team des Gestüts Wiesenhof kann sich freuen. Es wurde als „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet. In ganz Deutschland würdigt der NABU auf diese Weise Naturschützer, die Schwalbennester an oder in ihren Gebäuden erhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Beate Conle-Hüttner vom Wiesenhof am Luiter Weg freut sich über die Anerkennung. Sie hat nach eigenen Angaben 31 Rauchschwalbennester in ihren Stallungen. Michael Müller, Leiter der Nabu-Gruppe Krefeld, überreichte ihr die Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ sowie die entsprechende Urkunde.

Früher waren Schwalbennester in Dörfern und auf Bauernhöfen, aber auch in Städten selbstverständlich. Heute finden die Vögel jedoch immer weniger Nistmöglichkeiten. Der Grund dafür sind glattgeputzte Hausfassaden, an denen die Schwalbennester oft nicht gut haften können und abfallen, wenn die Jungen größer werden.