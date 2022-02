Städtebaulicher Wettbewerb in Krefeld : Ausstellung gegen ungesunde Schwere im Kopf

Krefeld Die Wettbewerbsentwürfe für den Willy-Brandt-Platz hinterm Bahnhof werden in der Wohnstätte ausgestellt. Die Bilder und Grafiken haben einen erstaunlichen Effekt: Sie heben die Trägheit des Faktischen im eigenen Kopf auf.

Warum sind städtebauliche Architekturwettbewerbe so schön, und warum sind auch die zweiten, dritten und hinteren Plätze allemal immer noch schön, obwohl der Glanz des Siegers fehlt? Weil die drückende Gegenwart eines hässlichen Ortes aufgehoben wird. Plötzlich zählt nur noch, was sein, was richtig schön sein könnte. Man spürt beglückt: Jedes Drecksloch hat das Zeug zum Traumbild.

Dies ist der Grund, warum wir die Entwürfe, die im Rahmen des Architektenwettbewerbs zum Willy-Brandt-Platz eingegangen sind, noch einmal bildlich vorstellen. Die Beiträge werden im Foyer der Wohnstätte ausgestellt. Lässt man die Darstellungen auf sich wirken, packt einen sofort so etwas wie närrisch optimistische Umtriebigkeit: Hurra, so könnte es gehen! Es wird auch schlagartig klar, wie sehr man dazu neigt, sich an einen inakzeptablen Zustand zu gewöhnen. Die Hässlichkeit der Gegenwart erzeugt eben eine ungesunde Schwere im Kopf. Man sollte stets in der Lage bleiben, den Geist einer Abrissbirne zu entfesseln. Hüten wir uns also, wenn wir durch die Stadt gehen, vor der Trägheit des Faktischen.