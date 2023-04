Im Klärwerk in Krefeld-Uerdingen Ausstellung zu Boden und Klima

Alle leben auf und mit dem Boden. Er ernährt Tier und Mensch, kühlt die Atmosphäre, dient zum Wohnen, in der Freizeit und für die Arbeit. Seit der Weltfinanzmarktkrise rentieren sich konservative Geldanlagen nicht mehr, und so haben sich die Böden zu begehrten, international nachgefragten Anlageobjekten entwickelt. Steigende Mieten sind ein Beleg dafür. Damit stehe die Soziale Marktwirtschaft, das Gemeinwesen und der Erfolg im Umgang mit dem Klimawandel auf dem Spiel. Der freie Zugang zu Grund und Boden müsse also neu verhandelt werden. In der Ausstellung werde die Bodenfrage intensiv beleuchtet. Dabei würden Querverbindungen hergestellt und sehr konkrete Lösungsansätze aufgezeigt, heißt es zum Projekt der Universität Kassel (Fachgebiet Städtebau) in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung – gefördert im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.