Ausstellung : Heiße Feger aus aller Welt

In der Bistro-Bar An-Go-Lo in der Innenstadt sind jede Menge „Echte Feger“ zu bewundern. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Über Besen lässt sich eine Menge erzählen. Sie sind nicht nur profanes Handwerkszeug, sondern auch Objekte mythologischer Überlieferungen. So fegten beispielsweise Hebammen in Zeiten der Römer mit einem gesegneten Besen die Türschwelle des Hauses, in dem eine Geburt stattgefunden hatte. Damit sollten böse Einflüsse ferngehalten werden.

Ulla Schreiber zeigt ihre Sammlung von Besen, Bürsten, Fegern und struppiger Alltagskultur aus aller Welt in der Ausstellung „Echte Feger“, die noch bis Mittwoch, 28. August, geöffnet ist. Sie sammele schon seit vielen Jahren Besen und mittlerweile wisse sie sofort, was los ist, wenn sie einen Besen sehe. Dabei sei die Faszination für Besen schon in ihrer Kindheit entstanden. „Ich bin auf dem Land aufgewachsen, und da hat mein Opa aus Weiden Besen gemacht“, erzählt Ulla Schreiber.

Der Anfang ihrer Besensammlung sei mit dem Umzug in eine neue Wohnung zusammengefallen. In deren Keller habe sich ein besonderer Besen befunden, den sie nicht wegwerfen konnte. Andere Besen brachte Ulla Schreiber von Urlauben mit. Was sie an Besen besonders findet? „Menschen machen aus dem Material, das sie vor Ort finden, Besen.“ Dabei gäbe es verschiedene Knüpftechniken, und außerdem habe jeder Besen auch eine bestimmte Funktion. Beispielsweise gibt es die klassischen Allzweckbesen, Zeichenbesen, Fugenbesen, Laubbesen, Fliegenwedel und noch viele mehr. So würde aus Besen ein Kunsthandwerk werden. Ob ein Besen eine gute Qualität hat, könne man einerseits fühlen, aber auch an der Bindung sehen.

Ulla Schreiber ist auch deshalb von Besen fasziniert, weil sie, dadurch, dass das Material vor Ort ist, immer reparierbar sind und es außerdem viele Berufe gibt, bei denen der Besen ein wichtiges Arbeitsgerät sei, wie beispielsweise beim Schornsteinfeger, aber auch beim Zeichner. Auch wenn es viele verschiedene Arten von Besen gibt, die sich nicht nur in ihrer Funktion, sondern auch in ihrem Aussehen unterscheiden, hat Ulla Schreiber keinen Lieblingsbesen. „Ich finde alle meine Besen toll“, erklärt sie. Deshalb seien ihre Besen auch nicht verkäuflich.