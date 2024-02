Außergewöhnliches Sinfoniekonzert Zwei Komponisten namens Mozart - Ähnlichkeit nicht vorhanden

Info

Simos Papanas, 1979 in Thessaloniki, Griechenland, geboren. Er studierte Violine, Barockvioline, Komposition und Mathematik in seiner Heimat, am Oberlin College und an der Yale University.

Er arbeitet als Solist und als Dirigent von der Violine aus mit namhaften Orchestern und ist Gast bei renommierten Festivals wie Verbier, Schleswig-Holstein, Barocktage Melk oder Odessa Classic.

Regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Geiger Daniel Hope.